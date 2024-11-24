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محافظات

تقديم 2734 خدمة خلال 5 قوافل مجانية بالمنيا

مدير مديرية الطب
مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.


مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية ووقائية إرشادية، على مدار 3 أيام تضمنت قرى (زهرة، التوفيقية، زاوية سلطان، إدمو، ومنسافيس) بإجمالى 2734 خدمة، ففي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا تم تقديم ٣٩٧ خدمة علاجية. 

قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط

وفى قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط تم تقديم ٥٤٧ خدمة، وفى قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا تم تقديم ٦٥٧ خدمة علاجية، بينما في قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص تم تقديم ٤٨٥ خدمة علاجية، وفى قرية إدمو تم تقديم ٦٤٨ خدمة علاجية، حيث تنوعت الخدمات ما بين (علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية. 

بالإضافة إلى رش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين)، بالإضافة إلى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.
 

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