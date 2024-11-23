خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز محافظة المنيا لبيع السلع الغذائية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين.

محافظ المنيا يعلن عن خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية

وأكد المحافظ أن هذه المنافذ منتشرة بجميع مراكز محافظة المنيا لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع الحرص على جودة المنتجات، مشيرًا إلى التوسع في فتح منافذ البيع الثابتة والمتحركة للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة.

خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز المنيا

تشمل القوافل توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ 200 جنيه، والكبدة بـ 100 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية مثل الأرز، الدقيق، السكر، وبيض المائدة بأسعار تقل عن السوق.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا