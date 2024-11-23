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خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز محافظة المنيا لبيع السلع الغذائية

خريطة المنافذ المتنقلة
خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز المنيا، فيتو

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية”، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين.

محافظ المنيا يعلن عن خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية

 وأكد المحافظ أن هذه المنافذ منتشرة بجميع مراكز محافظة المنيا لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع الحرص على جودة المنتجات، مشيرًا إلى التوسع في فتح منافذ البيع الثابتة والمتحركة للوصول إلى المناطق النائية والمحرومة.

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خريطة المنافذ المتنقلة بمراكز المنيا 

تشمل القوافل توفير اللحوم البلدية الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ 200 جنيه، والكبدة بـ 100 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية مثل الأرز، الدقيق، السكر، وبيض المائدة بأسعار تقل عن السوق.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

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