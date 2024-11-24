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السياحة تعلن خطوات حجز برامج الحج وتحذر المواطنين من النصب

مناسك الحج
مناسك الحج
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تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، حيث تستقبل الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث الخمس نجوم والاقتصادي والبري، ويستمر تلقي رغبات المواطنين وتسجيلهم بشركات السياحة حتى يوم ٢٠ ديسمبر المقبل، استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي

وناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم.

كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي او العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.

شركات السياحة المرخصة من وزارة السياحة والآثار 

وأكدت الغرفة أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار يتم وضعه في مكان ظاهر بالشركة وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة ويمكن لأي مواطن التحقق من ذلك بالدخول على موقع الوزارة الإلكتروني  من هنا، والتحقق من صحة ترخيص الشركة، وفيما عدا ذلك فهى كيانات وهمية غير مسموح لها بتنظيم الحج.

وأكدت الغرفة أن التعاقد مع إحدى شركات السياحة المرخصة يحفظ للمواطن حقوقه، كما يضمن تمتعه بالخدمات المتميزة للحج السياحي في حال فوزه في القرعة الإلكترونية للحج السياحي.

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