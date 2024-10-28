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محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة في طلخا (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه السكرتير العام المساعد جولة تفقدية بمدينة طلخا تفقد خلالها حالة النظافة وأعمال رفع القمامة بشارع المدارس ووجه بتكثيف الجهود لرفع القمامة بشوارع المدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد النظافة بطلخا 

وقام اللواء طارق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد في جولة تفقدية بمدينة طلخا؛ تفقدا حالة النظافة وأعمال رفع القمامة بشارع المدارس وعدد من شوارع المدينة وذلك بحضور المحاسب سيد النخيلي رئيس مدينة طلخا. 

 ووجه بتكثيف الجهود لرفع القمامة بشوارع المدينة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. 


كما وجه اللواء"مرزوق" برفع كافة الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين الصورة البصرية. 


وأكد اللواء “ مرزوق ” ضرورة استمرار التنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة لشن حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة لرفع كافة تراكمات القمامة.

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