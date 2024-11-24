الإحصاء تعلن نسب توزيع المشتغلين في مصر.. 53 % من مكان العمل و6% من المنزل.. وتحليل يكشف آثار التغيرات على الاقتصاد المصري

كشفت نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، والذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا لمكان العمل.

وأشار التقرير الذى حصلت فـيـتو على نسخة منه، أن التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا لمكان العمل جاء كالتالى:

6 % من المشتغلين يعملون من المنزل

20 % منهم من الإناث

2.7 % من الذكور

53 % نسبة الذين يعملون من مكان العمل

يعمل 5.8٪ في وسائل النقل

13 % في مكان عمل متنقل

15 % يعملون في أراض زراعية أو منطقة بحرية.

نسبة مئوية - فيتو

الإحصاء: "مسح العمل" يستهدف دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، الذي أعلنه الجهاز اليوم الأحد، يلقي الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالًا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة.

السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل

وقال: إن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما أنه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.

الاحصاء - فيتو

إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق بيانات مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"، والذي يتم للمرة الأولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح، كما شاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية.

وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل. وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور على عباس، رئيس جهاز الإحصاء بدولة السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث في أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة

وأشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث فى أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الأسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة، ويعد إطلاق مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تأثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والأزمات الدولية للحرب الاوكرانية، وإدماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.

الاحصاء - فيتو

دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مسح العمل يستهدف بصورة أساسية إلى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الأسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمي- الذي له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصري، بما يساهم في الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وأرباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الأعمال غير مدفوعة الأجر في المشروعات التي تديرها الأسرة، ويعد هذا المسح الوحيد الذي يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.

تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة فى المجتمع

وقال: إن هذا المسح إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصري، وفي النسخة الخامسة تم إضافة أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية، ويرصد سوق العمل المصري في السنوات الأخيرة تحسنًا كبيرًا، ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

الاستثمار: نستهدف توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.

أكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.

الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دروا مهما في الاقتصاد المصرى

وأضاف «الخطيب» أن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.

أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد « وزير الاستثمار » على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.

هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى اهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.

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