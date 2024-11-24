باريس سان جيرمان يقطع الطريق على مانشستر يونايتد بشأن لاعب بارز

كشفت تقارير أن باريس سان جيرمان اقترب من توقيع عقد جديد مع أحد لاعبيه البارزين هذا الموسم، لمنع انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، لا سيما مانشستر يونايتد المهتم بخدماته.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، أن مدرب الشياطين الحمر الجديد، روبن أموريم، مهتم بضم لاعبه السابق ومواطنه، نونو مينديز.

باريس سان جيرمان يقطع الطريق على مانشستر يونايتد

ولعب مينديز تحت قيادة أموريم في سبورتنج لشبونة، قبل انتقاله مقابل 31.5 مليون جنيه إسترليني إلى الفريق الباريسي، عام 2022.



لكن خبير الميركاتو، فابريزيو رومانو، كتب على حسابه بمنصة "إكس": "باريس سان جيرمان يقترب من الاتفاق مع نونو مينديز، بشأن التوقيع على عقد جديد!".

وأضاف: "يجري حسم التفاصيل النهائية حاليًّا، وسيكون العقد الجديد ساريًا حتى يونيو 2029، كجزء من خطط لويس كامبوس، المستشار الرياضي، لمستقبل الفريق".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 12 من البطولة.

ويلتقي اليوم الأحد ليل مع رين، ونانت مع لوهافر، وأوكسير مع أنجيه، ونيس مع ستراسبورج.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد

1- باريس سان جيرمان 32 نقطة

2- موناكو 26 نقطة

3- مارسيليا 23 نقطة

4- ليل 19 نقطة

5- ليون 19 نقطة

6- ستاد ريمس 18 نقطة

7- نيس 17 نقطة

8- لانس 17 نقطة

9- أوكسير 16 نقطة

10- تولوز 15 نقطة

11- ستراسبورج 13 نقطة

12- ستاد بريست 13 نقطة

13- سانت إيتيان 13 نقطة

14- رين 11 نقطة

15- نانت 10 نقاط

16- أنجيه 10 نقاط

17- لوهافر 9 نقاط

18- مونبلييه 7 نقاط

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