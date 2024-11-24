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ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد

ترتيب الدوري الفرنسي
ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد، فيتو

ترتيب الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 12 من البطولة.

ويلتقي اليوم الأحد ليل مع رين، ونانت مع لوهافر، وأوكسير مع أنجيه، ونيس مع ستراسبورج.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد

1- باريس سان جيرمان 32 نقطة
2- موناكو 26 نقطة
3- مارسيليا 23 نقطة
4- ليل 19 نقطة
5- ليون 19 نقطة
6- ستاد ريمس 18 نقطة
7- نيس 17 نقطة
8- لانس 17 نقطة
9- أوكسير 16 نقطة
10- تولوز 15 نقطة
11- ستراسبورج 13 نقطة
12- ستاد بريست 13 نقطة
13- سانت إيتيان 13 نقطة
14- رين 11 نقطة
15- نانت 10 نقاط
16- أنجيه 10  نقاط
17- لوهافر 9  نقاط
18- مونبلييه 7  نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وعلى صعيد متصل، يستضيف نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره لوهافر، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب لابوجوار.

موعد مباراة نانت ضد لوهافر

وتقام مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد لوهافر 

ومن المقرر أن تذاع  قناة beIN SPORTS XTRA 1 مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 5 مواجهات وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 17، بينما يتواجد فريق لوهافر في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 15 هدفا آخرين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك  في 10 مباريات مع نانت هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا في 397 دقيقة ولم يصنع أي أهداف أخرى.

وانخفضت قيمة مصطفى محمد التسويقية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية لتصل إلى 7 ملايين يورو فقط مقابل 10 ملايين الموسم الماضي.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف الفريق في صيف 2022 على سبيل الإعارة قادما من جالطة سراي، ثم اشتراه النادي الفرنسي في صيف 2023 مقابل 5.7 مليون يورو.

 

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