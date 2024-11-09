بمشاركة مصطفى محمد، نانت يسقط أمام لانس بثلاثية في الدوري الإيطالي

خسر فريق نانت من نظيره لانس بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بولار دولولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت.

وتقدم لانس في الدقيقة 21 من ركلة جزاء عن طريق فرانكوفسكي، ثم تعادل سيمون لصالح نانت في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل هدفي فريق لانس كل من أوجيديران وتومسون على الترتيب في الدقيقة 86، 2+90.

بينما سجل هدف نانت الثاني اللاعب كوزا في الدقيقة 71.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في مباراة فريقه نانت أمام لانس اساسا قبل ان يغادر اللقاء في الدقيقة 66.

تشكيل نانت أمام لانس

ترتيب نانت ولانس الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة ياني فريق لانس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، من 4 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين.

بينما يحل نانت في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات و5 هزائم.