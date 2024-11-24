مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران بحادث اصطدام سياره جامبو مع ميكروباص بمدخل قرية طوخ طنبشا التابع لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

مصرع واصابة 3 أشخاص في المنوفية

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بركة السبع يفيد بوقوع حادث إصطدام سياره نقل جامبو مع ميكروباص بمدخل قرية طوخ طنبشا التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص واصابه اثنين آخرين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم نقل الجثمان والمصابين لمستشفى بركة السبع العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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