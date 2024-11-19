مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.

تفاصيل الواقعة



وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بين نزلة الباجور وبنها.



ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين وفاة اثنين وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى قويسنا العام والباجور التخصصي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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