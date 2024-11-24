موقف مصطفى محمد، تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر

يستضيف نانت الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره لوهافر، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب لابوجوار.

تشكيل نانت الفرنسي المتوقع أمام لوهافر

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: نيكولاس كوزا - نيكولاس بالويس - جان شارل كاسيتليتو - ماركوس كوكو.

خط الوسط: دوجلاس جوميز - بيدرو شيريفيلا - موسيس سيمون - تينو كاديوير - سوربا توماس.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المقرر أن يجلس على مقاعد البدلاء: جين كيفين دوفيرن - إجناتيوس جاناجو - جون فيليب جبامين - باتريك كارلجرين - ماتياس أبلين - ناثنان زيزي - هيربا جوراسي - لويس لورو - كليفين أميان.

موعد مباراة نانت ضد لوهافر

وتقام مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد لوهافر

ومن المقرر أن تذاع قناة beIN SPORTS XTRA 1 مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 5 مواجهات وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 17، بينما يتواجد فريق لوهافر في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 15 هدفا آخرين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك في 10 مباريات مع نانت هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا في 397 دقيقة ولم يصنع أي أهداف أخرى.

وانخفضت قيمة مصطفى محمد التسويقية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية لتصل الى 7 ملايين يورو فقط مقابل 10 ملايين الموسم الماضي.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف الفريق في صيف 2022 على سبيل الإعارة قادما من جالطة سراي، ثم اشتراه النادي الفرنسي في صيف 2023 مقابل 5.7 مليون يورو.

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