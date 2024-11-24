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اقتصاد

1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، حيث بلغ عيار 24 نحو 4320 جنيهًا للبيع، بحركة التعاملات في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.
اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيهًا للبيع

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

كيف يتم حساب المصنعية على جميع العيارات؟

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24، و22، و18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

الذهب والاستثمار 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2520 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2160 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1620 جنيهًا للبيع.

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سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 9

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