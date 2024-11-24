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رياضة

لاعب برشلونة يعتذر للجماهير بعد التعادل مع سيلتا فيجو

برشلونة وسيلتا فيجو
برشلونة وسيلتا فيجو

اعتذر مارك كاسادو، لاعب برشلونة، عن الخطأ الذي ارتكبه خلال التعادل مع سيلتا فيجو 2-2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتدخل كاسادو بقوة على إلياش موريبا، لاعب وسط سيلتا فيجو، في الدقيقة 81، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد من الملعب، قبل أن يحرز الخصم هدفي التعادل.

ونشر لاعب البلوجرانا صورة للفريق، عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وعلق عليها: "أريد الاعتذار للفريق والجماهير.. كل قرار يتخذ في لحظة، وقراري اليوم كان بالتأكيد خاطئا".

وأضاف: "سنواصل العمل بجد لتحقيق ما تبقى.. فيسكا البارسا".

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وسجل لبرشلونة في مباراة الأمس كل من، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 34 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ11.

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الدوري الإسباني برشلونة مارك كاسادو سيلتا فيجو رافينيا ليفاندوفسكي

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