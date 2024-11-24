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رياضة

دش بارد من فليك للاعبي برشلونة بعد التعادل أمام سيلتا فيجو

هانز فليك، فيتو
هانز فليك، فيتو

كشفت تقارير صحفية رد فعل الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عقب التعادل مع سيلتا فيجو 2-2، أمس السبت، في إطار الجولة الـ14 من الليجا.

وكان البارسا متقدما بهدفين دون رد، قبل أن يستقبل مثلهما في الدقائق الأخيرة.

فليك انتقد لاعبيه بشدة

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، انتظر فليك لحين انتهاء جافي، لاعب وسط الفريق، من إجراء مقابلة مع شبكة "DAZN" بعد صافرة النهاية، ثم اجتمع مع اللاعبين في غرفة الملابس، حيث وبخهم بشدة، وانتقدهم بسبب انخفاض التركيز.


وذكر فليك اللاعبين بأنهم لا يمكنهم التهاون، والاعتقاد بأن الفوز سهل المنال، مؤكدًا أن سلوكهم في المباراة لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، وهو ما أثبتته النتيجة النهائية.

وفي نهاية الاجتماع القصير لفليك مع اللاعبين، وجه لهم رسالة إيجابية، مطالبًا لاعبي برشلونة بالتركيز على المباراة المقبلة، المقررة يوم الثلاثاء ضد بريست الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وخطف سيلتا فيجو، تعادلًا قاتلا من أنياب ضيفه برشلونة بنتيجة 2-2 على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الليجا.

ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وليفاندوفسكي في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز سيلتا فيجو هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 و86 عن طريق ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز.

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

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