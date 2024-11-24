برشلونة يسقط في فخ التعادل مع سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

تمكن فريق سيلتا فيجو من خطف تعادل قاتل من أنياب برشلونة بنتيجة (2-2)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني - الليجا.

أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو وترتيب الفريقين

وسجل هدفي برشلونة رافينيا وليفاندوفسكي في الدقائق 15 و61، بينما سجل لفريق سيلتا فيجو ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقائق 84 و86.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ11.

تفاصيل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، حيث أرسل مينجويزا لاعب سيلتا فيجو كرة عرضية نحو إياجو أسباس والذي سدد على الطائر كرة مرت أعلى مرمى برشلونة في الدقيقة 3.

وأرسل كوندي لاعب برشلونة كرة في العمق نحو رافينيا الذي استلم وانطلق وراوغ دفاعات سيلتا فيجو قبل أن يسدد أسفل يمين الحارس جوايتا ويمنح التقدم للبارسا في الدقيقة 14.

وأرسل إلياش موريبا كرة صاروخية من خارج المنطقة، تألق الحارس إينياكي بينيا في التصدي لها ويحرم أصحاب الأرض من التعادل في الدقيقة 19.

وصوب دوفيكاس كرة من داخل المنطقة، مرت بمحاذاة العارضة الأفقية، ليهدر فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 22.

وسدد كاسادو كرة قوية مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى سيلتا فيجو بالدقيقة 24.

وطالب إياجو أسباس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 27، بعد التحام عنيف من جيرارد مارتين مدافع برشلونة داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 40، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، حاول إياجو أسباس مفاجأة الحارس إينياكي بينيا الذي كان متقدما عن مرماه، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 53.

وانطلق رافينيا وسدد كرة بالقدم اليسرى، على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى سيلتا فيجو بالدقيقة 58.

واستغل رافينيا خطأ من مينجويزا ومرر كرة نحو ليفاندوفسكي الذي استلم وراوغ الدفاع قبل أن يسدد أسفل يسار الحارس جوايتا مضيفا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 60.

وانفرد هوجو ألفاريز بالحارس إينياكي بينيا، وسدد لكن الكرة ارتطمت بصدر حارس البارسا في الدقيقة 65.

وصوب رافينيا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن ارتطمت بالقائم في الدقيقة 77.

وتدخل كاسادو بقوة على إلياش موريبا لاعب خط وسط سيلتا فيجو، في الدقيقة 81، وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، وطرده.

ونجح ألفونسو جونزاليس في تقليص الفارق لسيلتا فيجو في الدقيقة 84، حيث استغل خطأ كاري من كوندي داخل المنطقة، وصوب في الشباك.

وأضاف هوجو ألفاريز الهدف الثاني لسيلتا فيجو في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من رودريجيز داخل المنطقة وراوغ الدفاع قبل أن يسدد أسفل يمين الحارس إينياكي بينيا، لتنتهي المباراة بتعادل قاتل.

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