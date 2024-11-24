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جامعة حلوان تستضيف ندوة نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ندوة جامعة حلوان،
ندوة جامعة حلوان، فيتو

انطلقت فعاليات ندوة "نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" بالمكتبة المركزية بـجامعة حلوان، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان"، حيث نظمت الندوة لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية وفريق أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المكتبة المركزية بالجامعة.

 ندوة نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة حلوان 

تولى إدارة الندوة المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين مجلس الوزراء للتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، وقدم المحاضرات كل من: الدكتور محمد الحماحمي، كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية واستشاري الابتكار والتحول الرقمي.

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شهدت الندوة حضورًا متميزًا من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصين، وركزت الندوة على تقديم توعية شاملة حول التحول الرقمي وأمن المعلومات ومستقبل الذكاء الاصطناعي، متناولة التحديات في استخدامه على المستوى الأكاديمي والجوانب الإيجابية وأخلاقيات التعامل معه. 

كما تطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته لتحسين جودة الحياة بصورة عامة، والجوانب المرتبطة بالأمن السيبراني وتحليل البيانات والهجمات المعلوماتية وأهم طرق الحماية والوقاية منها.

واختتمت الندوة بفتح باب المناقشات مع الحضور، مما أثرى الحوار وعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث وأشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

 

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الأمن السيبراني الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المبادرة الرئاسية بداية جديدة المجلس الأعلى للثقافة تقنيات الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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