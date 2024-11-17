جامعة حلوان الأهلية تعلن أعداد المتقدمين فى انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت إدارة رعاية طلاب جامعة حلوان الأهلية عن الأعداد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 135 طالبًا وطالبة، موزعين على كليات الجامعة التسع.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن عملية التقدم جرت في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والهدوء التام، مشيرًا إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل التنظيم الشرعي المعبر عن آراء وطموحات الطلاب. وأضاف أن هذه الاتحادات تتيح للطلاب ممارسة مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، بهدف إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي على الدور المحوري للأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية، داعيًا جميع الطلاب للمشاركة الفعالة في هذا "العرس الديمقراطي".

هذا ويبدأ تقديم الطعون يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، يليه فحص الطعون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 20 نوفمبر. وتنطلق الدعاية الانتخابية يوم الخميس 21 نوفمبر، تليها انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر، ثم انتخابات الإعادة يوم الإثنين 25 نوفمبر. وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يليها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وتختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأكدت إدارة جامعة حلوان الأهلية على الدور الهام الذي تقوم به إدارة رعاية الطلاب في تيسير عملية تسجيل البيانات، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الراغبين في الترشح، مما أسهم في إنجاح وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات.