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جامعة حلوان الأهلية تعلن إعداد الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية

 أعلنت جامعة حلوان الأهلية إعداد الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025. 

وبلغ إجمالي عدد المرشحين 123 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الجامعة، في خطوة تؤكد حرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية وتعزيز روح العمل الجماعي.

 

انتخابات الاتحادات الطلابية

 وتُقام الانتخابات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، وإشراف السيد عطا، أمين عام الجامعة.

 

جامعة حلوان الأهلية 

 وأكد الدكتور قنديل أن هذه الانتخابات تمثل نموذجًا للممارسة الديمقراطية داخل الجامعة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل من خلال تعزيز قيم المسؤولية والعمل الجماعي.

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جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل استقبال لطلابها اليوم

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جامعة حلوان الأهلية تعلن أعداد المتقدمين فى انتخابات الاتحادات الطلابية

وبدأت اليوم فعاليات الدعاية الانتخابية، على أن تُجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر. 

وفي حال الإعادة، ستُعقد الانتخابات يوم الإثنين 25 نوفمبر. كما ستُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، يليها انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر. وتُختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على دعم الطلاب وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتطوير مهاراتهم القيادية، بما يُسهم في تعزيز دورهم داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

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