بدون يامال، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو في الجولة الرابعة عشرة من الليجا، على ملعب "بالايدوس" بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر الجاري.

ويفتقد برشلونة أمام سيلتا فيجو خدمات عدة لاعبين للإصابة، أبرزهم: أنسو فاتي، تير شتيجن، أنسو فاتي، إلى جانب إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو ومارك بيرنال ولامين يامال.

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، أولمو، بيدري.

خط الهجوم:، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمتلك برشلونة حاليًا 33 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وخسر برشلونة في مباراة الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد.

وكشف الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، عن موقف الجناح الشاب لامين يامال من المشاركة مع الفريق أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري الإسباني.

ويعاني يامال من آلام في الكاحل غيبته عن آخر مباريات برشلونة أمام سوسيداد ببطولة الدوري الإسباني، إضافة لفترة التوقف الدولي رفقة منتخب إسبانيا.

لامين يامال خارج مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

وتأكد غياب يامال عن مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، بسبب الإصابة بحسب ما أكد فليك.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”لن يكون أمين يامال متاحًا أمام سيلتا فيجو، لكن لدينا لاعبين قادرين على التحرك في كل مكان. ننظر إلى ما نحتاجه ونصمم خطة اللعب بناءً على ذلك”.

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