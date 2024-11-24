الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

سقوط أمطار
سقوط أمطار
ads

شهدت عدد من المناطق في القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة بخصوص حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لهذا الأسبوع.

ورصدت عدسة فيتو سقوط الأمطار في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة، ما أدى إلى تكدس حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية. 

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة الحالة الجوية عن كثب، محذرة من احتمالية استمرار تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.

 

 

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء التنقل في الطرقات والالتزام بالإرشادات حفاظًا على سلامتهم.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

كما أكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

محافظ القاهرة: الاستجابة السريعة لأي بلاغات

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع الجاري، اعتبارًا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط  للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الجيزة أماكن سقوط امطار اليوم امطار

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا.. تشغيل خدمة جديدة للقطارات بين القاهرة ونجع حمادي.. وقرار عاجل من وزير الصحة خلال جولته المفاجئة بمستشفى بلبيس العام

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تقلبات جوية تضرب البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط يصل لـ 6 أمتار

الأكثر قراءة

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم، و4 أندية تتنافس على الصدارة

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

أخبار مصر: مفاجأة في أسعار كروت شحن الموبايل، تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم، فرص عمل جديدة بالإمارات، موعد انتهاء الحرب الروسية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين

مع موجة الطقس السيئ، هل تقرر وزارة التعليم تعطيل الدراسة ببعض المحافظات

منوعات

المزيد

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

آلاف المحتجين في برشلونة يطالبون بتخفيض الإيجارات

أدلة جديدة على وجود مظاهر جاذبية غير معروفة حتى الآن في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

دعاء المطر، أفضل الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية