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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم، و4 أندية تتنافس على الصدارة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الدوري المصري،  تختتم اليوم الأحد، مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات تجمع الإسماعيلى مع بتروجت، وحرس الحدود مع سيراميكا، ومودرن سبورت مع زد إف سي. 

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثالثة للدوري المصري

الإسماعيلي  ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

وتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي 

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط
5 -الزمالك 6 نقاط
6- فاركو 4 نقاط
7- سموحة 4 نقاط
8 -غزل المحلة 4 نقاط
9- طلائع الجيش 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
11- بتروجيت نقطتان
12- مودرن سبورت  نقطتان
13- الجونة  نقطتان
14- زد اف سي نقطة واحدة
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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