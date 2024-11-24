دعاء المطر، أفضل الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

شهدت بعض مناطق الجمهورية هطول أمطار متوسطة إلى كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

دعاء المطر مكتوب

ويبحث البعض عن أبرز الأدعية المستحبة عند نزول المطر، ولم يرد دعاء معين عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في تلك الحالة ويمكن للمؤمن أن يدعو بما يشاء ومنها:

دعاء المطر

ومن أشهر أدعية المطر التي وردت عن الصحابة والتابعين: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".



ورد أيضًا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".



أدعية المطر

دعاء المطر.. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

الدعاء عند نزول المطر

مُطرنا بحمد الله اللهم حوالينا لا علينا.

اللهم لك الحمد أن أمطرتنا برحماتك فارزقنا بعدها من فضلك.

اللهم اجعله مطر خير وبركة ونماء ولا تجعله ابتلاء ونقمة.

الحمد لله الذي أغاثنا بعد الجفاف ورد إلينا روحنا.

اللهمّ لك الحمد والشكر على هذا المطر، اللهم نسألك خيره كله.

يارب نسألك أن تجعله بركةً لنا في أرضنا وفي نفوسنا.

اللهم بارك لنا فيما أنزلته من المطر وارزقنا به أفضل الزروع.

اللهم اروِ أرضنا ويسر مأكلنا واحفظ منازلنا.

اللهم لك الحمد بأن أمطرتنا، فأدم علينا الخير ووفقّنا لطاعتك وشكرك.

اللهم اغسل همومنا كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر.

اللهم اجعل هذا المطر رحمة على موتانا واغفر لهم بعدد حباته يا كريم.

اللهم اغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء للميت في المطر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.

اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ أجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

«اللهم اسقي قبره بالمطر»

«اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتك».

دعاء نزول المطر للنفس

- اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ، وأَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ.

- اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.

- اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما، اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس، اللهم إني أسألك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.

- اللهم إني أسألك أن ترفعني عندك أعلى الدرجات، اللهم إني أسألك أن تَبلِغني أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

- اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه.

- اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

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