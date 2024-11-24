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رياضة

الإسماعيلي يستدرج بتروجت في الدوري المصري بحثا عن الانتصار الأول

الإسماعيلي
الإسماعيلي

الدوري المصري، يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره بتروجت، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويبحث الاسماعيلي وبتروجت في لقاء اليوم بالجولة الثالثة من المسابقة المحلية عن تحقيق الانتصار الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.


 ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي: 

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 7 نقاط
2- بيراميدز 7 نقاط
3- المصري البورسعيدي 7 نقاط
4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط
5 -الزمالك 6 نقاط
6- فاركو 4 نقاط
7- سموحة 4 نقاط
8 -غزل المحلة 4 نقاط
9- طلائع الجيش 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
11- بتروجيت نقطتان
12- مودرن سبورت  نقطتان
13- الجونة  نقطتان
14- زد اف سي نقطة واحدة
15- الإسماعيلي نقطة واحدة
16- إنبي نقطة واحدة
17- البنك الأهلي نقطة واحدة
18- حرس الحدود بدون نقاط

 

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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