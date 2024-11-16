سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية غدا

أعلنت شركة الصرف الصحى برئاسة اللواء محمود نافع، أن محافظة الاسكندرية تشهد غدا الأحد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وخاصة شرق وشمال المحافظة على فترات متقطعة.

على جانب آخر، أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، والتأكد من جاهزية المحطات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطتي "5، والكيلو 21" بمنطقة العجمي، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتأمين بيئة العمل.

وتابع "نافع" مشروع إنشاء خط طرد؛ لنقل تصرفات محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة معالجة الكيلو 21.

وشدد "نافع" على استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، مؤكدًا على سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.