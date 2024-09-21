طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين، موعد بدء الحجز والمقدم

طرح جديد سكن لكل المصريين، يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مرحلة جديدة من شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل.

طرح جديد سكن لكل المصريين

ومن المقرر أن يضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والتقديم على الشقق إلكترونيا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتم سداد جدية الحجز التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة.

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح الجديد بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل حيث تقدم الوزارة دعم نقدي يصل حتى 60 ألف جنيه، بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.

شروط التقديم على الطرح الجديد من سكن لكل المصريين

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.