تلقي تظلمات الراسبين في نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي، اليوم

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس في تلقي تظلمات الراسبين في نتيجة الامتحان الشفوي، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة اليوم الأحد.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس السبت، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة.

وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقام بفتح باب التقديم في الفترة من 17/4/2024 حتى 30/4/2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، كما عقد الامتحان الشفوي في الفترة من ٣ حتى ٥ نوفمبر الجاري.

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