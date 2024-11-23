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الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي لموظفين بـ 10 جهات حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

 

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 10 وحدات الجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي دبلومة أو ماجستير او دكتوراه أثناء الخدمة.

 

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 36 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

 

وانتهي من دراسة وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 20 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تجديد واعتماد مراكز تدريبية في 4 جهات حكومية.

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