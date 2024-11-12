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رياضة

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

مجدي عبد العاطي مدرب
مجدي عبد العاطي مدرب زد، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري الممتاز ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

 

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

 

توقيع عقوبة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر، وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.

 

مباراة زد إف سي والأهلي

 

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لمجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

 

مباراة سيراميكا والإسماعيلي

 

توقيع عقوبة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر، وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

 

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