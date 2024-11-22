الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

رفض الإعلاميون حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، بعد قيام مراقب المباراة بإنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الاتحاد السكندري قبل عرض أسئلتهم.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

فيما أحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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