صرف الإسكندرية: 180 سيارة شفط شاركت في رفع مياه نوة غسيل البلح

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم التعامل مع نوة غسيل البلح بتمركز 180 سيارة شفط مياه وبدالة بالمناطق الساخنة وعددها 104 نقطة ساخنة بعد أن كان عددهم 155 وتم حل 51 نقطة، وتدخلت تلك التمركزات لرفع مياه الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات.

وأوضح "نافع" أنه أجرى جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا تمركزات سيارات وفرق الطوارئ بمنطقتي "وسط، شرق".

وتأكد "نافع" من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب، وتابع أعمال سحب مياه الأمطار.

وكان اللواء محمود نافع أعلن رفع حالة الطوارئ يوم الجمعة؛ طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أماكن متفرقة من الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى انتهاء النوة.

وأكد "نافع" استمرار التمركزات، وفرق الطوارئ، وغرفة العمليات على مدار الساعة حتى انتهاء النوة، مشيدًا بدور العاملين في التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.

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