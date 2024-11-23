كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين محدودي، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ونستعرض المستندات المطلوبة من المطلقات لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- إيصــال شــراء كراسة الشروط وإيصال ســداد مقــدم الحجز.

- صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة.

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر (رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

-. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

-. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـالان السـابق.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري

وأعلنت أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًّا بواقع 144 ألف جنيه سنويًّا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

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