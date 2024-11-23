السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل

محمد رحيم وتامر حسني،فيتو
محمد رحيم وتامر حسني،فيتو

سرد المطرب والملحن هيثم نبيل موقفا مؤثرا جمع بين المطرب تامر حسني والملحن الشهير محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وقال “نبيل”: عايز تعرف كرم ربنا وتوفيقه بييجي منين دور في الباطن مش في الظاهر 
رحيم كان أول ملحن يقف إلى جوار تامر حسني في بداية مسيرته،  ولما روحت الفجر لبيت رحيم كان تامر حسني وحسام وكل فريق عمل تامر أول ناس موجودة في بيت رحيم وجنبه في النهاية.

وتابع: الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي وهو ده الباطن لسبب توفيق ربنا وكرمه مفيش نجاح كبير بدون أسباب بعيدا عن اللي بتقدمه لأهلك وللي حواليك 

 دور ورا أي توفيق هتلاقي سبب إنساني.. البوست ده مش في حق تامر لأنها حاجة مش جديدة الكلام ده للناس اللي مش فاهمة حكمة ربنا في حاجة بتشوفها وبتضعف .. اشتغل عالباطن يأتيك الظاهر

 محمد رحيم هو ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان عمره 22 عاما.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملحن محمد رحيم المطرب تامر حسني المطرب والملحن محمد رحيم محمد رحيم

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية