السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: مصر ترفض التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال في غزة والضفة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الفرنسى، فيتو

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء يوم السبت، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.  

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.

كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشددًا على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.

بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور)

بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة فرنسا غزة والضفة الغربية التوسع الإستيطاني

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس

مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس»

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية