السبت 23 نوفمبر 2024
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مصرع ربة منزل وإصابة طالبة تناولوا حبة الغلال السامة بطهطا

حبة الغلال
حبة الغلال

شهد مركز طهطا بسوهاج، مصرع ربة منزل وإصابة طالبة إثر تناولهم حبوب حفظ الغلال السامة، وذلك في حادثين منفصلين، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفي طهطا العام تحت تصرف النيابة.

 

مصرع ربة منزل وإصابة طالبة تناولوا حبة الغلال بطهطا بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوصول هدى العارف.ع 45  عاما من بندر طهطا نتيجة تناول قرص حبوب حفظ الغلال بسبب خلافات زوجية واثناء عمل الاسعافات الاولية توفيت وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفي طهطا العام تحت تصرف النيابة.

إصابة طالبة بغيبوبة بسبب قرص حفظ الغلال 

كما شهدت قرية الشيخ رحومة بطهطا قيام الطالبة  جيهان ع. م 14 عاما ن تناولت قرص حفظ الغلة وتم تحويلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي بعد عمل اللازم، من قبل استقبال مستشفى طهطا العام عن طريق الإسعاف وحالة العامة خطيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.
 

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