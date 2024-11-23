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رياضة

تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب الليبي بعد قليل، في الجولة الأخيرة من دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في المغرب، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام ليبيا

منتخب الناشئين يرفع شعار “أكون أو لا أكون”

ويدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مباراة اليوم أمام ليبيا، رافعا شعار “أكون أو لا أكون”، خاصة أن الفوز وحده يضمن للفراعنة الصغار التأهل لبطولة أمم إفريقيا، وبالتالي استمرار مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، والسعي لتحقيق الحلم الأكبر، وهو المنافسة على انتزاع أحد بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وفي حال التعادل سيكون منتخب مصر قد حجز أيضا بطاقة التأهل لأمم إفريقيا، لأنه سيرفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع تونس 7 نقاط، ولكن المواجهات المباشرة في صالح مصر، كما أن تونس “باي” في هذه الجولة واستنفذت مبارياتها الأربع في الدوري. 

أما في حال الخسارة في مباراة اليوم أمام ليبيا، فإن هذا يعني الفشل في التأهل لأمم إفريقيا، وانتهاء مشوار الفريق وتسريح اللاعبين والجهاز الفنيز

 

في المقابل، تعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب ليبيا، حيث ودع التصفيات بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى ولم يحصد أي نقاط، ولكنه يسعى لحفظ ماء الوجه.

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا غدًا السبت، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

وتم تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، الأولى اشتملت بعض التدريبات البدنية الخفيفة، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

 

ونجح منتخب مصر في الفوز خلال آخر مواجهتين على منتخبي الجزائر وتونس.

منتخب مصر يحقق ريمونتادا مثيرة أمام تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المغربية ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الليبي اليوم السبت على ملعب بيري جيجو بالعاصمة المغربية

وتنطلق صافرة مباراة مصر وليبيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية 

 

 

 

 

 

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