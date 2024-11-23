محافظ الجيزة: الكشف على 7100 مواطن من أهالي الصف والبدرشين مجانا (صور)

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وتابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة علي مدار ٤ ايام بقري الشرفا ومزغونة بمراكز ومدن الصف والبدرشين لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القري حيث شملت القافلة تخصصات ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة، الاكتشاف المبكر للسكر والضغط ).

تقديم الخدمات العلاجية لعدد ٧١٠٠ مواطن من أهالى القري

واشار محافظ الجيزة أن القوافل تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لعدد ٧١٠٠ مواطن من أهالى القري مؤكدًا أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة إستفادة المواطنين وتلقى الرعاية الصحية اللازمة خاصة بالقرى.



من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية انه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجه إلي مزيدًا من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة مشيرة إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين لزيادة الوعى الصحى وتقديم الإرشادات الخاصة بتنظيم الأسرة وأهمية العناية الشخصية والإلتزام ببرامج الوقاية خلال فعاليات تلك القوافل.

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