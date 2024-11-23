محافظ الجيزة يتفقد مساكن أرض عزيز عزت بإمبابة لحل أزمة تسرب المياه بالبدرومات (صور)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساكن أرض عزيز عزت بحى إمبابة، للوقوف علي الحالة الإنشائية للبلوكات، ومعاينة أسباب تسريب المياه أسفل البدرومات، وسبل معالجتها حفاظًا على السلامة العامة.



واستمع محافظ الجيزة خلال جولته للمواطنين من القاطنين ببلوكات أرض عزيز عزت، للتعرف علي المشاكل التي تواجههم للعمل علي إيجاد حلول هندسية جذرية لعدم تكرارها مجددا، وإنهاء معاناتهم.



وعاين المهندس عادل النجار خلال جولته بعض البلوكات المتضررة بدءا من البدروم وحتي الدور السادس للوقوف علي الحالة الإنشائية وكفاءة الكمرات الخرسانية الحاملة، وحالة السلالم الداخلية المتهالكة والتي بحاجة الي أعمال ترميم، إلي جانب مراجعة الوصلات والكابلات الكهربائية وأكشاك التغذية للبلوكات.



محافظ الجيزة يوجه بفحص أسباب تسرب المياه ومصدرها

ووجه محافظ الجيزة مديرية الإسكان بضرورة فحص أسباب تسرب المياه ومصدرها قبل القيام بأي أعمال صيانة لضمان إنهاء المشكلة وعدم تجددها تحقيقًا لعوامل الاستدامة.



كما وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع أي مخلفات لتحسين الحالة العامة.



كما شملت جولة محافظ الجيزة مجمع المدارس الجاري إنشاؤه بأرض المطار، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.



وأكد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بضرورة الألتزام بالمواصفات الفنية والهندسية خلال أعمال التنفيذ.



رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

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