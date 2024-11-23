الداخلية تنتهي من إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بـ 12 محافظة.. المستندات المطلوبة من الفائزين.. ومصادر تكشف المحظورات والوصايا العشر للحجاج

تواصل وزارة الداخلية، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج لهذا العام على مستوى الجمهورية.

وانتهت 6 مديريات أمن اليوم السبت، من إجراء مراسم القرعة العلنية وسبقها يومى الأربعاء والخميس اجراء القرعة فى بعض المحاظفات من بينها القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية فيما مازالت بعض المحافظات سيتم اجراء مراسم القرعة العلنية لها على مدار أيام 24 - 25- 26 نوفمبر وذلك بمقار الامنية المحددة بمعرفة مديريات الامن وبحضور قيادات المحافظات والمواطنين مقدمى الطلبات.

إجراء مراسم قرعة الحج العلنية 2025

وانتهت وزارة الداخلية من إجراء مراسم القرعة العلينة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح - الجيزة – الإسكندرية –دمياط- البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

. المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2025

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2025

وكشفت مصادر مطلعة لـ “ فيتو” عن المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2025، حيث يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

جواز سفر مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) وألا تقل مدة صلاحيته عن سنة ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

حالات رفض جواز السفر للفائزن فى قرعة الحج 2025

وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

-صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

-صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين بالجرعات الأساســية المُقررة المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية

-البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد الأمراض المحددة

-تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.

-ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

-تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6)

الوصايا العشر للفائزين بالقرعة الحج 2025

▪️الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

▪️إحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

▪️الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها بما

▪️الإلتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

▪️الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

مواعيد اجراء قرعة الحج2025 في 15 محافظة

ومن المقرر إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 لـ نحو 15 محافظة على مدار أيام 24 و25 و26 نوفمبر الجارى.

الأحد الموافق 24 /11 /2024، إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

الإثنين الموافق 25 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

اما الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024؛ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

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