السبت 23 نوفمبر 2024
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التراث الحضاري بالشرقية تنظم ندوة توعوية وتثقيفية لطالبات ههيا

التراث الحضاري بالشرقية,
التراث الحضاري بالشرقية, فيتو

أكدت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه تم تنظيم ندوة توعوية وتثقيفية ورحلة إلى منطقة آثار تل بسطا، لطالبات مدرسة الزهراء الثانوية بنات بمدينة ههيا، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا. 

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حيث بلغ عدد الطالبات ١٠٠ طالبة، وذلك فى إطار الموسم الثقافي والتراثي للعام الجديد تواصل إدارة التراث الحضاري بمحافظة الشرقية للتعرف على تراثنا الأصيل وتنمية روح الهوية المصرية لديهم والإعتزاز بوطنيتهم وتوعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

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فيما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم وبهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية.

 

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الدكتورة نرمين عوض الله مديرة ادارة محافظة الشرقية التراث الحضارى مديرية التربية والتعليم الديوان العام منطقة اثار تل بسطة

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