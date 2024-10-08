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ملفات وحوارات

51 سنة نصر أكتوبر، المقاتل عصمت ابراهيم لـ فيتو: التدريبات الشاقة سر نجاح أبطال الصاعقة.. وشاركت في تأمين السد العالي ومحطات كهرباء أسوان

المقاتل عصمت محمد
المقاتل عصمت محمد علي

أبطال مصر البواسل تظهر عليهم البطوله والفداء منذ صغرهم. يحلمون بالانضمام الي صفوف الابطال في الجيش اي طفل مصري تساله عاوز تطلع ايه يقولك ضابط أو جندي يحمي الوطن من هؤلاء الابطال المقاتل عصمت محمد على ابراهيم ابن بورسعيد الباسلة بمناسبة الذكرى 51 على الاحتفال انتصارات أكتوبر المجيدة.

كان لفيتو هذا الحوار معه:

 

أروى لنا كيف التحقت بالقوات المسلحة؟ 

 تقدمت بأوراقي عام 1966 للخدمة العسكرية وتم إعفائي واستلمت شهاده لم يصبه الدور.
وبعد نكسه 5 يونيه عام 1967 انضميت الي صفوف   المقاومة الشعبيه ببورفؤاد واستلمت بندقيه اليه وذخيرة  وتعلمت  كيفيه استعمالها  وكارنيه  المقاومه الشعبيه ببورفؤاد كنت سعيد ومستعد للتضحية بحياتي من أجل استرداد الأرض التي اغتصبتها إسرائيل في ذلك اليوم. 


ثم جاءت اللحظة التي كنت انتظرها في نهايه يوليو 1967 تم استدعاء كل من لم يصبه الدور للتجنيد وبعد الكشف الطبي وخلافه تم تجنيدي بقوات الصاعقه بتاريخ 5 من أغسطس عام 1967.


ما هو السلاح الذي التحقت به؟ 

بعدالانتهاء من التدريب الأساسي للالتحاق بالخدمة  اجتزت اختبارات لياقه بدنيه واختبارات ثقه للحصول علي فرقه الصاعقه رقم 74. بعد الحصول علي فرقه الصاعقه  تم توزيعي للكتيبه 23 سند صاعقه.


الصاعقة تعتبر من التخصصات التي تطلب اللياقة البدنية العالية.. أهم التدريبات للمعركة؟ 

بدأت التدريبات الشاقة من تسلق الجبال والجري القفز في النار  لنكون جاهزين للقتال في أي وقت برا بحرا وجوا  فرجال الصاعقة أشداء وفي استعداد دائم للقتال. 


أهم المهام التي كلفت بها الكتبية 32 سند قبل حرب أكتوبر؟ 

في 1968 قامت القوات الخاصه الاسرائيليه بالهجوم علي محولات الكهرباء بنجع حمادي  واحدثت خسائر كبيرة فيها  فصدرت الأوامر للكتيبه 23 صاعقه بالتحرك بطائرات النقل الحربيه الي أسوان لحمايه السد العالي وخزان أسوان ومحطة الكهرباء به وحمايه مصنع كيما.. وفي بدايه 1969 أسندت حمايه هذه الأماكن الحيويه للجيش الشعبي الذي تم تجميعه من أقدم المجندين  ورجعت الي  الكتيبه في  انشاص وبدأنا بالتدريبات المتنوعه للعمل خلف خطوط العدو 


وقتها كانت  إسرائيل انتهت  من بناء خط بارليف وبدأت بالقيام بعمليات عبور للضفه الغربيه لقناه السويس ومهاجمه القوات المصريه  فصدرت الأوامر لبعض كتائب الصاعقه بالتحرك للقطاع الشمالي لقناه السويس بمناطق رأس العش والكيلو ١٨ والتينه والكاب للدفاع عنها والبدء بعمل كماين لقوات العدو بالضفة الشرقيه وتكبيده خسائر في الأفراد والمعدات وجن جنون العدو الإسرائيلي وهاجم بالطائرات بقنابل الف رطل والصواريخ  نهارا وبالنابالم ليلا.


كنت أشارك في معظم هذه العمليات حتى اخذ بثأر بلدي 
وقد زارنا خلال تلك المعارك الفريق سعد الدين الشاذلي  وتشرفت بالتحدث معه وجها لوجه  وتشرفت بالقيام ببعض العمليات ضد العدو بحرب الاستنزاف من عبور قناة السويس وعمل كمائن للدوريات الإسرائيلية وزرع الغام انا وزملائى على شط القناة  استمرت العمليات الحربيه  ضد العدو الإسرائيلي حتي وقف النار.خلال عام 1970 وعاد الهدوء لجبه القتال. 


في هذه الفترة ماذا فعلت؟

كانت فترة هدوء للعمليات ولكنني ذهبت ومعي مقاتلين من الكتيبه للحصول علي فرقه الصاعقه الراقيه بانشاص  بدأت الفرقه بعدد 250 من الجنود والضباط وجنسيات  اخري وتخرج فقط ٢٥  جندي وضباط  بدأت الفرقه في 24/7/1971 وانتهت في30/9/1971  .. وانتقلت الكتيبه 23 سند صاعقه لقطاع البحر الأحمر  وبدأنا بالتدريبات حتي  30 يونيو 1973 تم تسريح دفعه صلاح الدين وكنت  ضمنها الي الاحتياط  وكان هذا ضمن خطه خداع الإستراتيجي للعدو بأن الجيش المصري لن يحارب. 


متى عدت إلى صفوف القتال مرة أخرى؟

استدعيت من الاحتياط  يوم 29/9/1973 وذهبت لمجموعه الصاعقه بالبحر الأحمر التي حولتني ومعي عشره من زملائي من الكتيبه23 سند صاعقه الي جزيره شدوان  وركبنا لنش من الغردقة مسافه 35 كيلومتر حتي الجزيره وبعد وصولنا تم توزيعنا مع أفراد احد الكتائب المتمركزة هناك تمركزت القوات في الجزء الجنوبي والشمالي من الجزيره والجزء الجنوبي يتكون من مستوي سفلي مساحته تقريبا تضاهي نصف ملعب كره القدم والمستوي الأوسط مساحته مثل ملعب كره السله  أما المستوي العلوي  قد ملعب الكره الطائره ويوجد بالمستوي السفلي فناره لارشاد السفن وطبعا لا يعمل  ويوجد بشمال الجزيره مساحة لبعض القوات  بعد بدايه الحرب بحوالي  يومين كنت مع فرد تسليحه رشاش جرينوف خزنته بها طلقات نصف بوصه.ويشرف المكان علي وادي اتجاهه الي الشمال وقبل منتصف الليل تقريبا.. كنت أنظر في اتجاه الفنار والمسافه حوالي 100 متر ونحن بالمستوي الأوسط أعلي من الفنار.. وكانت هذه الليله قمريه.. وضوء القمر يحول سطح المياه ال اللون الفضي.

 وبخبرتي في حرب الاستنزاف شفت عدد قاربين من المطاط علي مسافه تقريبا 200 متر وتقترب من الفنار وبسرعة قلت لفرد الرشاش حرك اتجاه الرشاش باتجاه الفنار لنطلق طلقات علي القوارب  وكان رده مقدرش بدون أوامر  وسابني وذهب لدشمته القريبه  وبخبرتي أنني استعمل جميع أنواع الأسلحة لفيت اتجاه الرشاش للقوارب وكانت قد اقتربت من الفناره وبدأت باطلاق النار.

وفوجئت بإطلاق نيران من القاربين في اتجاهي وبدأو بالفرار مع استمرار تبادل إطلاق النار بيني وبين القاربين حتي  ابتعدا واوقفوا إطلاق النار في اتجاهي. ويدوب بقول الحمد لله لقيت فرد الرشاش قادم في اتجاهي وخلفه بعض الأفراد  وكنت لا اعرف قائد هذه الكتيبه لقيت واحد بيقول لي انت بتضرب نار من غير أوامر وأوضحت له ما حدث. سالني انت  من أي سريه فاجبته انا ملحق مع بعض زملائي من الكتيبه 23.. وكان رده أنتظر محاكمه عسكريه سأبلغ الغردقة بإرسال رجال مخابرات يخدوك للمحاكمه وبالمرة يأخذوا معهم فرد أصيب في قدمه.. وللعلم هذا الفرد كان علي مسافه خلفي  يعني أصيب من نيران الزوارق  صباح اليوم الثاني انتظرنا وصول اللنش من الغردقة علشان يخدوني للمحاكمه  وأثناء انتظارنا  سمعنا صوت الفرد المكلف بالمراقبة من اعل الفنار  بيقول أنه شايف حاجه سوده بالنظاره المعظمه  وتم إبلاغ اللنش باللاسلكي لكي يشوف  اى الجسم الأسود البعيد  وعند اقتراب اللنش.

 ظهر الحق وقلت باعلي صوتي الله أكبر ودمعت عيناي من الفرح.و عندما وقف اللنش بجوار السقاله كان مربوط باللنش نصف قارب اسود وعليه أثار دماء  الحمد لله  تم رفع القارب المطاط علي اللنش  والمعروف أن هذه القوارب بتكون مقسمه الي ثمانيه  إجذاء مسدود  كي يظل القارب يعوم في حالت إصابته.طبعا الله أعلم بعدد الإصابات أو عدد القتلي من العدو. وطبعا اكملوا هروبهم علي القارب الآخر في حاله أصابه زورق واحد والله أعلم ممكن للقارب الآخر أصيب في الغرف الثمانيه الله أعلم.

 بعد أن نزل أفراد المخابرات نظرت في عين قائد الكتيبه ونظر الي ولم يتكلم أخذ أفراد المخابرات  ولم يطلبني ماذا قال لهم الله أعلم وركبوا اللنش ومعهم الجندي المصاب في قدمه.ولم أحاول معرفه ما قيل بينهم يكفيني أن الله أظهر الحق  وبصراحة  قتلت كثير من  جنود العدو  الاسرائيلي  وأول من قتلته خلال حرب الاستنزاف.. قتلته بطلقه RBJ  .. لقد حفظت سر هذه العمليه خلال 46 عام.. ولم يعرفه سوي اعز الأصدقاء والأقارب والذي جعلني أرويها لكم اليوم هي ان  هذه العمليه لم يذكرها احد  غيري. 


ومن أهم المهام التي شاركت فيها أحد العمليات في حرب الاستنزاف والتي أصيب فيها الشهيد الحي   عبد الجواد سويلم بعد اصابتة في حرب الاستنزاف قمت بحمله الي المستشفى الميداني وقمت  بدفن ساق البطل  وزراعه الايمن وعينة اليمنى بمقابر الشهداء بمدينة بورسعيد، كما خدمت في منطقه  راس العش والتينه فى فترة حرب الاستنزاف.

 

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