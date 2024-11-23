وفاة عادل قورة الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس تقصي الحقائق في موقعة الجمل

توفي اليوم الأحد، المستشار عادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

وكان المستشار قورة قد تم ترشيحه وزيرا للعدل، في أعقاب يناير 2011.. وتولى رئاسة لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير 2011، والتي قرر أحمد شفيق، رئيس الوزراء آنذاك، تشكيلها، وضمت عددًا من القضاة والشخصيات القانونية، لتحقق فى أحداث الثورة والتجاوزات التى تمت خلالها، خاصة ما يتعلق بسقوط ضحايا وانفلات أمني.

من جانبها، نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار عادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا والذي وافته المنية اليوم الأحد.

ونشرت المنظمة على صفحتها على حساب "فيس بوك": تنعى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القاضي الجليل المستشار عادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا والذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهامات الجليلة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، حيث كان أحد رموز القضاء المصري ومن أبرز المدافعين عن سيادة القانون.

لجنة تقصي الحقائق في أحداث موقعة الجمل

وأضافت: كان للمستشار عادل قورة دور بارز خلال ثورة يناير 2011، حيث ترأس لجنة تقصي الحقائق في أحداث موقعة الجمل، وهي المحطة التي أظهرت تفانيه وحرصه على كشف الحقائق وترسيخ مبدأ المحاسبة، بجانب مسيرته المهنية المشرفة، عرف عن المستشار عادل قورة صفاته الإنسانية النبيلة وإخلاصه لخدمة العدالة والمجتمع، كما اشتهر بالحياد والنزاهة والوطنية مما جعله نموذجًا يحتذى به.

واختتمت: تتقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخالص تعازيها لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



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