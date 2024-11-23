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محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشدد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية

 أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والعمل على عدم عودتها مرة أخرى.

 

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 147 منشأة، والتحفظ على 5973 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1607 محاضر متنوعة ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و156 ألف جنيه خلال أسبوع.

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الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن الأسواق

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