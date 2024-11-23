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رغم عدم إجادتها القراءة والكتابة، حبيبة تتحدى مرضها وتحفظ القرآن الكريم كاملًا (صور)

حبيبة فضل طفلة المنيا
حبيبة فضل طفلة المنيا المعجزة، فيتو

احتفلت محافظة المنيا بحدث مميز لتكريم الصغيرة "حبيبة فضل"، التي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، لتحقيقها إنجازًا عظيمًا بحفظها القرآن الكريم كاملًا، رغم الظروف الصحية الصعبة التي عانت منها منذ صغرها. 

رغم عدم إجادتها القراءة والكتابة، حبيبة طفلة المنيا المعجزة حفظت القرآن الكريم كاملًا متحدية مرضها

أثبتت الطفلة حبيبة قدرة غير عادية على الإصرار والعزيمة في مواجهة التحديات، خاصةً وأن حالتها الصحية حالت دون التحاقها بالتعليم كبقية الأطفال.

مشاكل صحية حادة في جهازها الهضمي

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منذ ولادتها، واجهت حبيبة مشاكل صحية حادة في جهازها الهضمي، مما منعها من الذهاب إلى المدرسة، وأثر على قدرتها على القراءة والكتابة، ورغم هذه العقبات، أظهرت قوة وصمودًا لا يملكهما إلا الأبطال، حيث تحملت مشاق الألم دون كلل أو ملل.

تصحيح الأخطاء لدى مشايخها أثناء تلاوتهم

على الرغم من عدم تمكنها من القراءة والكتابة، استطاعت حبيبة حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأصبحت تملك القدرة على تصحيح الأخطاء لدى مشايخها أثناء تلاوتهم، مما يعكس تفوقها وإتقانها الكبير.

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تضمن الحفل الذي أقيم لتكريم حبيبة تكريم أكثر من أربعين خاتمًا للقرآن الكريم، تأكيدًا على الجهود المبذولة في دعم وتعليم الكتاب الكريم.

رحلة تعليمها

 

وتم توجيه الشكر الخاص لمعلمة حبيبة، الشيخة أم مصطفى محمد مدحت، لدورها الفعّال في تقديم الدعم والإرشاد خلال رحلة تعليمها.

كما تمت الإشادة بجهود الجمعية الشرعية في تكريم الأبناء وحرصها المتواصل على تعليمهم وتثقيفهم، ساعيةً لتكون هذه المبادرات في ميزان حسناتهم.

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