عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طالب في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات في احدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة طالب مصاب بعدة طعنات في محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور أهالي قرية العصيات التابعة لمجلس قروي الشيخ فضل، بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على جثة طالب في العقد الثاني من العمر، مصابة بعدة طعنات بآلة حادة في الصدر.

العثور على جثة طالب في محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة "ع.ا" 13 سنة، طالب، ومقيم بقرية العصيات بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا مصاب بعدة طعنات بآلة حادة في الصدر.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، عقب مناظرة النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بني مزار شمال محافظة المنيا

فيما تكثف الأجهزة الأمنية في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا من التحريات عن الواقعة، من أجل كشف أسباب وملابسات الجريمة.

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