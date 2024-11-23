حبس سائق سرق مبلغًا ماليًا من الشركة التي يعمل بها في المعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من الشركة محل عمله بمنطقة المعادي.

ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك شركة كائنة بدائرة القسم.

وأكد تضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالي، عبارة عن عملات "محلية، أجنبية" لإيداعها بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو فى حقه استولى على المبلغ لنفسه، وأغلق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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