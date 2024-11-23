السبت 23 نوفمبر 2024
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استكمال صيانة أعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع بالزقازيق  

استكمال صيانة أعمدة
استكمال صيانة أعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع بالزقازيق

 قال المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية إنه كلف المهندس عبد الجواد رمزى بالمتابعة الخاصة بأعمدة الإنارة، حيث تتم اليوم السبت استكمال أعمال الصيانة  بنطاق مساكن الأحرار ومنطقة طريق الغار ومنطقة القومية ومنطقة منشية السادات. 

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تركيب كشافات ليد جديدة 

حيث يتم الآن أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة لرفع كفائتها وتركيب كشافات ليد جديدة ومراجعة نزلات أعمدة الإنارة، وذلك للمحافظة على تحقيق الأمان للمواطنين خاصة فى فصل الشتاء وسقوط الأمطار والمظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة.

 

استمرارية أعمال الصيانة اليومية 

 وشدد شعبان أبوالفتوح رئيس المركز  على استمرارية أعمال الصيانة اليومية ومراجعة كافة أعمدة الإنارة ومراجعة كافة النزلات وتغيير الوصلات المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة لإنارة الكشافات.

وذلك حفاظًا على الوجة الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق.

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توجيهات المحافظ 

 وذلك تـنـفـيـذ لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء المركز وبشكل متواصل من أجل الحفاظ على الصالح العام ومصالح المواطن .

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مساكم الاحرار المهندس عبدالجواد رمزى متابعة اعمدة الانارة اليوم السبت شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية

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