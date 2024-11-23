كل ماتريد معرفته عن الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي وآليات تنفيذه

يشهد العالم فى الوقت الراهن حالة من التطور التكنولوجي المتسارع خاصة مع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتى تعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي كما أصبح موضوع الذكاء الاصطناعي شاغلا للكثيرين، والذين يتساءلون حول مستقبل البشرية حال سيادة الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة مما له من آثار إيجابية وأخرى سلبية.

الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعي

ولم تكن مصر متأخرة فى السباق العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الجدير، حيث أنشئت فى نوفمبر 2019 المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وفى العام الماضي أطلق المجلس الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي الذي يعد بمثابة رؤية وطنية شاملة لتوظيف هذه التقنيات لخدمة المجتمع المصري ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

يأتي الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.

أهداف الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى

يهدف الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية، حيث يسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي من خلال تشجيع البحث العلمي وتطوير التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال بناء قدرات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مع التأكيد على حماية الخصوصية وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

كما يهدف الميثاق الى تحقيق التنمية المستدامة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة، التعليم، الزراعة، والصناعة.

آليات تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعي

وخلال الميثاق وضعت مصر آليات لتنفيذ الميثاق بفعالية تشمل إطلاق برامج تدريبية متخصصة بتوفير ورش عمل ودورات تدريبية للشباب في تقنيات الذكاء الاصطناعي بجانب التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير المناهج الدراسية.

كما تشمل الآليات إنشاء مراكز ابتكار بتأسيس مراكز وطنية لدعم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي مع تشجيع الشركات الناشئة للعمل في هذا المجال ووضع أطر قانونية بصياغة قوانين وسياسات لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ووضع ضوابط لحماية البيانات ومنع التمييز الناجم عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل آليات التنفيذ تعزيز التعاون الدولي بالشراكة مع منظمات دولية للاستفادة من الخبرات العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي في مصر.

كما تشمل خطة التنفيذ؛ تحديد إطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.

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