مهرجان القاهرة السينمائي يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولى بدورته الـ45، منذ قليل حلقة نقاشية "صناعة الأفلام من الجيل التالي: ثورة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID).

استخدام التكنولوجيا في صناعة السينما

وتحدث المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، مؤكدًا ان التحديات الحقيقية التي تواجه التوسع في استخدام التكنولوجيا هي أن الصناعة لا تستوعب الاستفادة التي ستعود عليها منها، سواء المادية أو العملية أو الفنية

وأبرز العدلي أحد المشاريع التي عمل عليها بأسوان مع سيدات مصريات، مؤكدًا أن استخدام هذه التكنولوجيا ليست بالضرورة أن تكون معقدة، وإنما كفكرة التصوير بالهاتف المحمول.

وقال العدلي: "وابتدينا المشروع ده فعلا وروحنا مع سيدات مصريات، وتم عرضه في المهرجان المصري الأمريكي بتصنيف أفلام الهاتف وكسب الجايزة الأولي"

وأكد العدلي أن هدفهم من تقديم سينما تيك - الأولي علي مستوي العالم - هو مساعدة الشباب وتوفير الدعم الذي يمكنه من إنهاء مشروعه، مضيفًا: "بنغطي الناحية الفنية والمالية ونضع لهم خطة عمل حتي يستطيع النجاح"

واضاف الفنان التشكيلي محمد علام إنه من الوارد جدًا أن تستبدل التكنولوجيا الإنسان في مرحلة ما ، ولكن ذلك ليس بالضرورة بالمعنى السلبي، مضيفًا إنه حتي المعماريون يستخدمون الفي آر في أعمالهم أو الإكس ار، والذي يساهم في إثراء خيالهم وفنهم، ونقله إلى أفق جديدة والعثور على اتجاهات فنية مختلفة.

والذي يوفر للناس فرصة أكبر وخاصة في صناعة الافلام التي تكون دائمًا مكلفة وصعبة، وتحتاج إلى إمكانيات كثير وفريق عمل كبير ، ولهذا تكون التكنولوجيا وسيلة لتقليل هذه الصعوبات.

بينما قال الملحن مونتي تايلور إنه يوجد بالفعل ملحنون مثل ديفيد كوب الذي ابتكر استخدام الذكاء الاصطناعي ليولد الموسيقى من خلال مجموعة من الممارسات المشابهة جدًا لبعض نماذج اللغة الحديثة التي نراها اليوم منذ أوائل إلى منتصف التسعينيات، لذا فإن التحدث عن ممارستي الإبداعية يدور حول استخدام الصوت الناتج عن الكمبيوتر، والصوت الذي يتم إنشاؤه مباشرة بناءً على معلومات معينة واحتمالات مرجحة وما إلى ذلك.

وأوضح مونتي أن القدرة على توليد صوت بهذه الطريقة كانت محررة للغاية له كمبدع في نواح كثيرة لأنه عندما يتعلق الأمر بالتأليف الموسيقي، فهي في الحقيقة عملية اتخاذ العديد من القرارات ثم تقييم تلك القرارات وإجراء التعديلات أثناء عملية صنع الأغنية أو اللحن، والذي يسهل العمل كثيرا فيذهب كل الوقت إلى كتابة الموسيقى وثانيتين فقط لصناعتها باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه حاليا للقيام بأشياء قد تستغرق عشرات المئات من الساعات في بعض الحالات لتجميعها في المقام الأول يمكن إنهاؤها في واحدة فقط

الذكاء الاصطناعي في الفن والملكية الفكرية

وتحدث الفنان محمد علام عن الاتهامات والمخاوف العديدة التي تأتي مع تضمين الذكاء الاصطناعي في مجالات الفن المختلفة، فقال إن الجانب الأخلاقي هو موضوع مفتوح دائمًا وجال للجدال طوال الوقت لأن التكنولوجيا تتغير كل يوم، ومع التطور تتغير رؤيتنا لها كبشر، ولكن الواقع الذي يجب تقبله ومحاولة تقنينه في شكل قوانين تحجم وتوضح الخطوط العريضة لاستخدام تكنولجيا الذكاء الاصطناعي التي هي خطيرة بقدر كونها نافعة.

وأضاف عدلي إنهم يقومون حاليًا بصناعة أفلام قصيرة كاملة وإعلانات بالذكاء الاصطناعي بدون مخرج بالشكل التقليدي، فعملية إنتاج المحتوي عبارة عن تعليمات وتوجيهات للآلة، ولكن الشيء الذي من المهم التأكيد عليه هو أنه لا يحق لأي أحد أن يقوم باستخدام وجه أو صوت شخص بدون إذن مكتوب، فهذا انتهاك لحقوق الملكية، والذي يتمثل في بصمة الوجه والصوت، والذي بسببه حدثت مشكلة ضخمة بالولايات المتحدة بسبب سرقة بصمات وجوه النجوم، والتي نريد العمل عليها من الان هنا قبل ان تحدث.

وأكد عدلي ان الهدف من دمج التكنولوجيا في الفن بمجالاته المختلفة هو مساعدة الإبداع الإنساني وتطويره، سواء بتقليل النفقات أو اختصار الوقت أو إتاحة رؤية جديدة للفنان، لذلك فإذا لم يكن هذه أهداف تحقق، فنحن لدينا تكنولوجيا بدون هدف أو عائد على الصناعة.

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