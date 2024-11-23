التحالفات الكبرى على حافة الهاوية.. ملامح حرب عالمية ثالثة بعد التصعيد النووي الروسي.. بايدن يضع كرة النار في ملعب ترامب.. فهل يستطيع إخماد نيران الصراع العالمي؟

تشهد الساحة الدولية تصعيدا غير مسبوق مع تحول الصراع الروسي الأوكراني إلى محور مواجهة عالمية، حيث بات الحديث عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة أقرب إلى الواقع منه إلى التهويل، فيما تصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ بعد الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة التي استهدفت مجمعا صناعيا عسكريا كبيرا في دنيبرو الأوكرانية، مما أرسل رسالة واضحة من الكرملين إلى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة.

تصعيد متعدد الأوجه

مع إعلان واشنطن منح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي، وجدت موسكو نفسها مضطرة للرد بقوة. هذه التطورات جاءت في وقت حساس، حيث يستعد دونالد ترامب لتولي الرئاسة الأمريكية، مما يعقد المشهد ويضع الجميع أمام خيارات صعبة.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذه الخطوة الأمريكية محاولة لوضع إدارة ترامب القادمة أمام أمر واقع يعيق أي مساع محتملة لإنهاء الصراع.

التصعيد الغربي لم يتوقف عند إرسال الأسلحة، فقد تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، وزادت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الضغوط الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك استهداف شركات مرتبطة بقطاع الطاقة مثل "غازبروم". في المقابل، ردت موسكو بتحديث عقيدتها النووية، مشيرة إلى أن أي عدوان تقليدي على أراضيها، حتى لو كان من دولة غير نووية مدعومة بتحالف نووي، قد يستدعي استخدام الأسلحة النووية.

تحالفات عالمية جديدة

الصراع في أوكرانيا أصبح اختبارا لقوة التحالفات الدولية. روسيا، التي تواجه حصارا اقتصاديا وعسكريا غير مسبوق، تعتمد بشكل متزايد على شراكاتها مع دول مثل الصين وإيران، بينما تعيد تشكيل استراتيجيتها الدفاعية والهجومية لتواكب المتغيرات.

في المقابل، يبدو التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة أكثر تماسكا من أي وقت مضى، مع تدفق المساعدات العسكرية لكييف بوتيرة متسارعة، ومع ذلك، تواجه الدول الأوروبية تحديات اقتصادية وسياسية داخلية تجعل من الصعب الحفاظ على دعم غير محدود لأوكرانيا، خاصة إذا تراجع الدعم الأمريكي تحت إدارة ترامب.

إدارة ترامب ومستقبل الحرب

فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية أثار قلقا واسعا في أوروبا وأوكرانيا. ترامب، الذي لطالما انتقد سياسات الناتو ودعم أوكرانيا، وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة. ولكن تحقيق هذا الوعد قد يعني تقديم تنازلات كبيرة لروسيا، مما يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف التحالف الغربي.

تصريحات ترامب السابقة، التي تضمنت تهديدا بوقف دعم الدول الأعضاء في الناتو إذا لم تلتزم بزيادة إنفاقها الدفاعي، تعكس موقفا متشددا قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل الحلف. هذا الموقف يثير قلق الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على المظلة الأمنية الأميركية، خاصة في ظل التصعيد الروسي المستمر.

الصراع النووي.. خط أحمر جديد

فيما جاء إعلان موسكو عن تحديث عقيدتها النووية في توقيت حساس يعكس تحذيرا واضحا للغرب. الوثيقة الجديدة توسع حالات استخدام السلاح النووي، لتشمل الرد على أي هجوم بأسلحة تقليدية يهدد سيادة روسيا أو حلفائها، حتى لو كان مصدره دولة غير نووية.

وفي خطوة تحمل أبعادا رمزية وعملية، اختبرت روسيا صاروخا متوسط المدى جديدًا يُعرف باسم "أوريشنيك"، يمكنه حمل رؤوس نووية. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن روسيا مستعدة للتصعيد إذا استمر الغرب في تجاوز "الخطوط الحمراء".

سيناريوهات المستقبل.. المواجهة أم التسوية؟

رغم التصعيد الواضح، لا يزال المجال مفتوحا أمام التفاوض. موسكو، التي تدرك صعوبة كسب صراع ممتد مع الغرب بأسره، تسعى لاستثمار التصعيد النووي كوسيلة ضغط لإجبار الأطراف الأخرى على التفاوض بشروطها. في المقابل، يراهن الغرب على استنزاف روسيا اقتصاديا وعسكريا من خلال إطالة أمد الصراع.

مع ذلك، فإن المرحلة القادمة تعتمد بشكل كبير على قرارات إدارة ترامب. هل سيواصل الضغط على موسكو، أم سيسعى لتسوية قد تتضمن تنازلات من الطرفين؟

ماذا يعني ذلك للعالم؟

إذا استمر التصعيد، فقد نشهد تحركات عسكرية جديدة تتجاوز حدود أوكرانيا، مع احتمال استهداف منشآت في الدول الغربية التي تدعم كييف. بالمقابل، إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في تحقيق تهدئة، فقد يكون ذلك بداية لإعادة ترتيب النظام الدولي، حيث تعيد كل من روسيا والغرب رسم مناطق نفوذ جديدة.

في النهاية، يبقى العالم في حالة ترقب، حيث تتداخل المصالح الإستراتيجية مع المخاطر الوجودية، مما يجعل السؤال عن احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

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