القبض على عاطلين بشهادات وجوازات ورخص مزورة في الظاهر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمنطقة الظاهر.

ضبط عاطلين اعتادا النصب على المواطنين بأوراق مزورة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وإعطائهم شهادات ميلاد ورخص قيادة وجوازات سفر مزورة والادعاء بأنها سليمة.

ضبط المتهمين واعترفاتهما

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مستندات لشهادة ورخص مزورة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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